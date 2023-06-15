Учёные нашли ответ на извечный вопрос: «что было раньше — яйцо или курица»

Ответ на него наконец-то нашли учёные из Бристольского университета. Они предложили гипотезу, согласно которой древние предки современных птиц и рептилий вначале рождали живых детёнышей, а уже затем перешли к откладыванию яиц.

Таким образом, они подтвердили, что сначала всё же была курица.

Профессор Майкл Бентон из Бристольского университета отметил, что результаты данного исследования, а также других работ, проведённых в последние годы, ставят классическую модель «яйцо рептилии» под сомнение.

Первые амниоты, чтобы обеспечить защиту потомства, разработали механизм задержки эмбриона внутри тела матери, вместо откладывания яиц с твёрдой скорлупой.