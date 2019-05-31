Учёные нашли первых фермеров на Земле

Совместное исследование археологов и генетиков позволило разрешить неизвестный ранее вопрос о жизни в Чёрной Африке к югу от Сахары тысячи лет назад.

Учёные нескольких институтов Северной Америки, Европы и Африки проанализировали древнюю ДНК, полученную из скелетов 41 человека, которые хранились в Национальных музеях Кении и Танзании, а также Национальном музее Ливингстона в Замбии.

Это позволило определить, истоки людей, занимавшихся производством продуктов питания. Первыми формами производства было разведение крупного рогатого скота, коз и овец. Оно постепенно распространилось почти по всей Африке. Как оказалось, впервые скотоводы появились в северной Кении около 5 тысяч лет назад. Они распространились по Кении и Танзании, а 3500 - 4500 лет назад смешались с местными жителями в Восточной Африке.

Ранее корни и сроки распространения этих популяций были неясны и некоторые учёные полагали, что домашние животные распространились сами, без переселения людей.