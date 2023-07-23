Учёные нашли планету «сахарную вату»

Эта планета находится на расстоянии 1200 световых лет от Земли и обладает удивительно низкой плотностью.

WASP-193b в 1,5 раза больше Юпитера, но её масса составляет всего 0,13 массы этого гиганта. Экзопланета также отличается быстрым годовым оборотом, который занимает всего 6,25 земных суток.

Самое удивительное в WASP-193b — её плотность. Она составляет всего 0,059 грамма на кубический сантиметр, что лишь немного превышает плотность сахарной ваты (0,05 г/см3). Для сравнения, плотность Земли - 5,51 г/см3.

Учёные отмечают, что такие «рыхлые» планеты обычно не существуют долго и находятся возле молодых звёзд. Однако WASP-193b вращается вокруг звезды, которой уже 6 млрд лет. Это вызывает вопросы о том, как такая планета могла выжить, и предположения о возможном наличии у неё системы колец.