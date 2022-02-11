Учёные нашли похожую на Землю планету, год на которой равен 5 земным суткам

Речь идёт о небесном теле, которое получило название Проксима Центавра d. Орбита планеты лежит вдвое ближе к светилу, чем у Центавры b. Это расстояние равняется примерно 4 млн км. Для сравнения, это куда меньше того, насколько Меркурий отдалён от Солнца.

Сообщается, что масса Проксима Центавра d составляет около 0,26 от земной. Учёные считают, что её атмосфера разряжена, при этом сама планета может находиться в состоянии, когда на одной её половине — всегда ночь, а на второй — день.