Учёные нашли похожую на Землю планету, год на которой равен 5 земным суткам

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Учёные нашли похожую на Землю планету, год на которой равен 5 земным суткамВ России новогодние праздники длятся дольше
Группа учёных, работающая с телескопом Европейской южной обсерватории в Чили, нашла в системе Проксима Центавра экзопланету. Удивительное в ней то, что один год на ней длится всего пять дней.
Речь идёт о небесном теле, которое получило название Проксима Центавра d. Орбита планеты лежит вдвое ближе к светилу, чем у Центавры b. Это расстояние равняется примерно 4 млн км. Для сравнения, это куда меньше того, насколько Меркурий отдалён от Солнца.
Сообщается, что масса Проксима Центавра d составляет около 0,26 от земной. Учёные считают, что её атмосфера разряжена, при этом сама планета может находиться в состоянии, когда на одной её половине — всегда ночь, а на второй — день.
Источник: Astronomy & Astrophysics