Учёные нашли повышенный риск смерти у переживших наводнение людей

Они обнаружили, что риск смерти от всех причин, а также от сердечно-сосудистых и дыхательных заболеваний, увеличивается после наводнения. Данный риск сохраняется в течение 60 дней после катастрофы.

Всего было проанализировано 47,6 млн смертей по всем причинам, 11,1 млн сердечно-сосудистых смертей и 4,9 млн смертей от дыхательных заболеваний.

Исследователи выяснили, что риск смерти увеличивается на 2,1%, 2,6% и 4,9% соответственно после наводнения.

Также эксперты обнаружили, что риск смерти выше в странах с низким уровнем дохода и в сообществах с высокой долей пожилых людей.

Это исследование подчёркивает важность принятия мер по предотвращению наводнений и обеспечению безопасности людей во время и после таких катастроф.