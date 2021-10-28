Учёные нашли причину облысения на уровне стволовых клеток

А судя по свежему исследованию учёных из США, им и вправду удалось найти причину облысения, причём на уровне стволовых клеток. Оказывается, что всё дело в том, что волосяные стволовые клетки с возрастом теряют липкость. Именно она и удерживает их внутри волосяных фолликулов.