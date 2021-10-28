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Учёные нашли причину облысения на уровне стволовых клеток

Осталось дождаться лекарства будушего на основе нового знания
Выпадение волос — очень неприятная проблема. И если знать, что именно лежит в её основе, появляются серьёзные шансы найти способ с ней справиться.
Учёные нашли причину облысения на уровне стволовых клеток

А судя по свежему исследованию учёных из США, им и вправду удалось найти причину облысения, причём на уровне стволовых клеток. Оказывается, что всё дело в том, что волосяные стволовые клетки с возрастом теряют липкость. Именно она и удерживает их внутри волосяных фолликулов.

По мере ослабления адгезии волосяные стволовые клетки покидают специальное место, которое отведено им внутри фолликула, и выходят в дерму. Но здесь нет необходимых им условий, поэтому они быстро погибают.

Чи Чжан
Руководитель исследования

Что интересно, ранее науке не было известно о подобном механизме возрастного облысения. При этом он, по мнению специалистов, может быть и вовсе ключевым. И его понимание по итогу может помочь учёным создать по-настоящему эффективное лекарство от облысения нового поколения.

Источник: Nature Aging