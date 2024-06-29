Учёные нашли причину ускоренного таяния ледников и их сползания в океан

Согласно статье исследователей в журнале Nature Geoscienc, ледники указанных регионов тают и сползают в океан в силу взаимодействия наземных льдов и относительно тёплых океанских вод. Это создаёт большие полости, заполняемые водой, из-за которых всё больше тёплой воды проникает под наземные ледники.

Эти процессы влияют не только на таяние льда, но и на сползание частей ледниковых щитов в океан. По словами исследователей, это говорит о том, что уровень моря может быть выше, чем считалось ранее. Также нужно вносить коррективы и в существующие прогнозы, в том числе в расчёты рисков прибрежных зон.

«Ледяные щиты очень чувствительны к таянию в зонах заземления. Мы обнаружили, что таяние зон заземления демонстрирует поведение, подобное "переломному моменту", когда очень небольшое изменение температуры океана может вызвать очень большое увеличение таяния зоны заземления, что приведёт к очень большим изменениям в потоке льда над ним», — рассказал исследователь динамики льда в BAS и ведущий автор статьи Алекс Брэдли.