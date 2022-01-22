Учёные нашли растение, способное спасти людей от голода в случае климатической катастрофы

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Учёные нашли растение, способное спасти людей от голода в случае климатической катастрофыЭто бананоподобная культура
В ходе совместного исследования учёные из Великобритании и Эфиопии пришли к выводу, что бананоподобное растение энсета можно будет использовать для спасения людей от голода в условиях глобального потепления, из-за которого могут погибнуть многие сельскохозяйственные культуры.
Энсета мало известна за пределами Эфиопии. Крахмалистые стебли и корни растения используют для приготовления каш и хлеба, а его плоды несъедобны.
Эта культура полезна тем, что при обычном урожае с её помощью можно будет спасти от голода по меньшей мере 100 млн человек. А если заниматься её промышленным производством, можно обеспечить продовольственную безопасность и устойчивое развитие во всём мире.
Источник: BBC