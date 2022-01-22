Учёные нашли растение, способное спасти людей от голода в случае климатической катастрофы

Энсета мало известна за пределами Эфиопии. Крахмалистые стебли и корни растения используют для приготовления каш и хлеба, а его плоды несъедобны.

Эта культура полезна тем, что при обычном урожае с её помощью можно будет спасти от голода по меньшей мере 100 млн человек. А если заниматься её промышленным производством, можно обеспечить продовольственную безопасность и устойчивое развитие во всём мире.