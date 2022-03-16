Учёные нашли рисунки животных, которые жили 12 тысяч лет назад

Специалисты предполагают, что речь идёт о представителях мегафауны — гигантских животных, в частности, гомфотерии — предке слоновых. Рисунки были обнаружены в труднодоступном месте колумбийской части Амазонии Серрания-де-ла-Линдоса.

Рисунки тянутся на 12 км, большая их часть выполнена охрой. Рисунки представляют собой геометрические узоры, отпечатки ладоней и изображение животных, а также сцен охоты.

Учёные предполагают, что древние люди не питались этими животными, потому что вокруг этой стоянки не обнаружено никаких останков.

По мнению специалистов, на наскальных рисунках представлено всё разнообразие животных Амазонии: от черепах и рыб до ягуаров, обезьян и дикобразов.

«Они столкнулись с этими крупнотелыми млекопитающими и, вероятно, зарисовали их. Рисунки очень натуралистичны, и мы можем видеть морфологические особенности животных», — рассказал руководитель исследовательской группы Хосе Ириарте.