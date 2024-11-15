Учёные нашли самый точный способ измерения объёмов месторождений нефти

В условиях снижающегося уровня добычи нефти в России и за рубежом, внимание учёных и специалистов нефтяной отрасли все чаще обращается на разработку низкопродуктивных залежей, таких как карбонатные коллекторы. Чтобы извлечь максимальное количество углеводородов из таких пластов, создаются системы скважин, которые требуют точных расчётов охвата дренирования. Учёные из Пермского Политеха провели серию исследований, чтобы определить, какой метод расчёта радиуса дренирования скважин даёт наиболее точные результаты.

Для этого специалисты использовали два распространённых подхода: программное обеспечение Kappa Workstation (модуль Saphir) и уравнение Э. Б. Чекалюка. Оба метода применяются для оценки радиуса дренирования, который обычно равен половине расстояния между соседними скважинами. Однако, по словам учёных, это не всегда учитывает все особенности пласта, что делает такие расчёты неточными. При применении метода Saphir и уравнения Чекалюка результаты сильно различались, что подчёркивает важность выбора наиболее подходящего метода для реальных условий.

В результате исследований Пермского Политеха выяснилось, что метод Saphir даёт более точные результаты. Согласно выводам учёных, этот метод лучше описывает фактические параметры, такие как пластовое и забойное давление, а также гидропроводность пласта. «Метод Saphir более точно соответствует данным из промысловых исследований, в отличие от метода Э. Б. Чекалюка, который охватывает лишь одну из этих переменных», — отметил Владимир Новиков, старший научный сотрудник ПНИПУ. Это открытие поможет улучшить проектирование разработки нефтяных месторождений и эффективнее использовать ресурсы.