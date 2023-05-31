Учёные нашли секретный бункер в Японии для проведения жестоких опытов над людьми

Учёные нашли секретный бункер в Японии для проведения жестоких опытов над людьмиСтрашное место
Китайские археологи обнаружили подземный бункер, который использовал японский «Отряд 731» во время Второй мировой войны.
Его главное предназначение было в проведении экспериментов над людьми. Бункер был построен в 1941 году и использовался до конца войны.
В свою очередь, «Отряд 731» начал свою работу ещё в 1931 году и проводил биологические и химические эксперименты на пленных различных национальностей.
Открытие бункера подчёркивает наследие «смертоносного отряда» и его влияние на усилия по предотвращению биологической войны. В результате экспериментов отряда погибли до 12 000 человек.
Все они были подвергнуты жестоким пыткам и убиты. В том числе через испытания взрывных устройств, химического и биологического оружия, а также применение других методов пыток, таких как обезвоживание, вивисекция без анестезии и эксперименты с облучением.