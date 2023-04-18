Учёные нашли сеть внутри мозга, отключение которой помогает вылечить эпилепсию

Для пациентов с лекарственно-резистентной эпилепсией операция является часто единственным выходом, однако у людей с лобной эпилепсией хирургическое лечение может быть менее успешным.

Исследователи анализировали МРТ-сканы 47 пациентов, перенесших резекцию лобной доли с 2007 по 2021 год. Результаты показали, что отсутствие судорог в долгосрочной перспективе было связано с разрывом нервных путей между лобной долей, таламусом и полосатым телом мозга.

Таламус является важным узлом, обрабатывающим моторную и сенсорную информацию, а также связанный с эмоциональной регуляцией и процессами обучения. Полосатое тело участвует в движении и вознаграждении мозга.

Среди пациентов, у которых был разорван этот нервный путь, 88% не имели приступов через три года и 80% через пять лет, что превышает типичные результаты резекции лобной доли.

Операция не повлияла на речь пациентов и исполнительные функции, включая рабочую память, гибкое мышление и самоконтроль. Это открытие помогает объяснить разные результаты резекции у разных пациентов и может стать основой для улучшения методов хирургического лечения эпилепсии.