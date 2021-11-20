Учёные нашли систему, которая отвечает в организме за работу сна

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Учёные нашли систему, которая отвечает в организме за работу снаЭто белок, восстанавливающий ДНК
Учёные из Университетов Тель-Авива и Бар-Илана в Израиле открыли влияние специфического белка на механизмы сна. Оказалось, что вместе с накоплением усталости во время бодрствования, накапливаются и ошибки в ДНК нейронов мозга. А белок PARP1 для восстановления ДНК сигнализирует о необходимости сна, вызывая соответствующее состояние.
Этот белок отвечает за восстановление связей в цепочках ДНК и «исправление» ошибок, вызываемых длительностью и качеством бодрствования, окислительным стрессом, ультрафиолетом, ферментативными ошибками и другими агрессивными факторами.
Учёные провели исследования на основании методик оптогенетики, облучения и фармакологических препаратов. Первые эксперименты были поставлены на рыбках данио, которым, как и млекопитающим, необходим сон для восстановления сил. Была выявлена связь между сном и белком PARP1 — если стимулировалась экспрессия белка, в мозг подавался сигнал о необходимости сна; если белок блокировался, рыбки не могли уснуть.
Было определено и минимальное время сна для восстановления ДНК и сил — 6 часов.
Источник: Голая наука