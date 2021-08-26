Учёные нашли скелет "нового типа древнего человека" 7200-летней давности

Так, в результате исследования выяснилось, что обнаружены были останки принадлежащей человеческому роду женщины, и захоронили ее 7200 лет. Анализ генома, в свою очередь, показал, что она является дальним родственником современных аборигенов Австралии и Новой Гвинеи. В то же время, существенная часть ДНК женщины оказалась схожа с ДНК архаичного человеческого рода, называемого денисовцами.

“Эти генетические открытия предполагают, что Индонезия и близлежащие острова — область Уоллеси, была местом смешения денисовцев и современных людей во время их первоначального путешествия в Океанию”, — поделился со-руководитель исследования Козимо Пост, профессор Центра эволюции человека и палеокружения им. Зенкенберга.