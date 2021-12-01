Учёные нашли склонность к суициду на уровне ДНК

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Учёные нашли склонность к суициду на уровне ДНКПричём в том же участке, который отвечает за психические расстройства
Американские учёные провели свежее исследование, которое показало, что у людей может быть генетическая склонность к самоубийству.
Для того, чтобы прийти к такому выводу, специалисты изучили строение генома около 30 тыс жителей США и прочих развитых стран. Все они имели суицидальные наклонности. Вместе с тем они исследовали и показатели 520 тыс добровольцев, заявивших о том, что никогда не имели подобных желаний.
По итогу биологи выяснили, что существует определённый участок ДНК, который влияет на «тягу» человека к совершению самоубийства. Что интересно, ранее специалисты связывали этот же участок, но уже с различными психическими отклонениями.
Это говорит о необходимости изучить, как вариации в этом участке ДНК влияют на склонность к суицидам при наличии и отсутствии психических заболеваний.
Дуглас Рудерфер
Один из авторов исследования
Источник: Biological Psychiatry