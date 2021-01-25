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Учёные нашли следы двухметрового червя-хищника в морях Евразии

И всё благодаря бактериям, обитавшим в его норе
В сети появилась информация об интересной находке учёных. Палеонтологи обнаружили в морях Евразии следы двухметрового червя-хищника Pennichnus formosae, который терроризировал ближайшие территории около 20 млн лет назад.

Для того, чтобы заявить об успешном изучении всех имеющихся данных, специалистам пришлось исследовать 319 норок древних животных, сообщает Техкульт. При этом даже сейчас учёные мало что знают о червях, так как полное разложение их мягких тканей со временем сильно усложняет задачу.

В свежем анализе помог тот факт, что в норах Pennichnus formosae было найдено обилие железа в верхней части изогнутого туннеля. Его наличие является следствием наличия в норе бактерий, которые питались клейкой слизью червя, с помощью которой он укреплял песчаные стенки жилища. Оно было необходимо ему в том числе для удерживания жертвы.

По данным исследователей, Pennichnus formosae был дальним предком нынешнего хищного червя Боббита Eunice aphroditois. Его длина составляла более 2 метров, а диаметр около 2-3 см.