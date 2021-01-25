Учёные нашли следы двухметрового червя-хищника в морях Евразии

Для того, чтобы заявить об успешном изучении всех имеющихся данных, специалистам пришлось исследовать 319 норок древних животных, сообщает Техкульт. При этом даже сейчас учёные мало что знают о червях, так как полное разложение их мягких тканей со временем сильно усложняет задачу.

В свежем анализе помог тот факт, что в норах Pennichnus formosae было найдено обилие железа в верхней части изогнутого туннеля. Его наличие является следствием наличия в норе бактерий, которые питались клейкой слизью червя, с помощью которой он укреплял песчаные стенки жилища. Оно было необходимо ему в том числе для удерживания жертвы.

По данным исследователей, Pennichnus formosae был дальним предком нынешнего хищного червя Боббита Eunice aphroditois. Его длина составляла более 2 метров, а диаметр около 2-3 см.