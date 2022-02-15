Учёные нашли следы лекарств в крупных реках по всему миру

Исследования проводились в 137 географических регионах для того, чтобы выяснить влияние 471 млн человек на окружающую среду. Как отмечается, в 36 странах реки никогда не проверялись на содержание концентраций препаратов. В ходе исследования были выявлены концентрации 61 соединения.

Оказалось, что в Африке, южнее Сахары, Южной Америке и Южной Азии таких соединений больше всего. По мнению учёных, причина — низкий и средний доход населения и неразвитая инфраструктура по очистке сточных вод и обращению с отходами. В реках этих регионов были обнаружены соединения карбамазепина, метформина и кофеина. Более чем в половине анализируемых участков были обнаружены эти соединения.

По сообщениям, в четверти из всех мест отбора проб воды как минимум одно соединение превышало безопасный уровень для водных организмов либо могло повлиять на развитие патогенов, устойчивых к препаратам.