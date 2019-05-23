Учёные нашли следы жизни на Земле возрастом в миллиард лет

Учёные бельгийского Льежского университета обнаружили в арктической части Канады древнейшие многоклеточные формы жизни. Об этом рассказывается в статье журнала Nature.
Речь идёт о грибах, точнее — микроскопических окаменелостей гриба Ourasphaira giraldae. Возраст находки составляет от 900 миллионов до одного миллиарда лет.
До этого древнейшей найденной многоклеточной формой жизни были ископаемые грибы, обнаруженные в Шотландии и датированные 407 миллионами лет. Новый организм старше в два раза, на удивление хорошо сохранился у залива Грасси).
Самый крупный из найденных окаменелых грибов достигает миллиметровой длины. В клеточных стенках были обнаружены следы хитина — биополимера, входящего в состав клеточных стенок современных грибов и экзоскелетов членистоногих.
Находка показала, что грибы появились на Земле на несколько сотен миллионов лет раньше, чем учёные считали до этого.