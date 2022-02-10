Учёные нашли способ добраться до Марса в два раза быстрее

Наука и технологии
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Учёные нашли способ добраться до Марса в два раза быстрееПричём звучит их идея вполне реалистично
В сети появились результаты исследования, проведённого группой канадских учёных. Они изобрели концепт мощной лазерной установки, которая могла бы помочь людям быстрее добраться до дальних планет. В том числе и Марса.
Речь идёт о системе, разгоняющей космический корабль до 16 км/ч. На такой скорости до Марса можно было бы добраться за полтора месяца вместо нынешних трёх.
В основу технологии легла высокая мощность (примерно 100 МВт) массива инфракрасных лазеров. Используя огромное число мелких лучей лазера, учёные смогут создать один большой, который в ширину будет достигать до десяти метров.
При этом корабль планируется оснастить приёмником — он возьмёт на себя роль отражателя поступающего света лазера в камеру сгорания. По словам учёных, в качестве топлива предлагается использовать водородную плазму.
Источник: Planet Today