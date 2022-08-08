Учёные нашли способ добывать полезные ископаемые на Марсе

В основу их методики легло использование солнечного света, реголит и атмосферного углекислого газ планеты. Сообщается, что углерод, необходимый для этого процесса как восстановитель, можно получить с помощью охлаждения монооксида углерода, который в свою очередь получается через электролиз CO2 из марсианской атмосферы.

Таким же образом специалисты предлагают использовать для одновременного получения кислорода для дыхания.

Отметим, что метод предполагает, что CO также можно конденсировать для получения углерода — он отлично подходит для повторного использования для карботермического восстановления.