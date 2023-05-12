Учёные нашли способ лечить рак почек даже на поздних стадиях

В данном исследовании приняли участие 855 пациентов, у которых была обнаружена злокачественная опухоль или метастатические поражения — оба являются серьёзными случаями рака почек.

Учёные предложили этим пациентам принять участие в эксперименте, в котором использовалась комбинация трёх лекарств. Процесс продолжался от 17,7 до 20 месяцев.

Обычно врачи предлагают пациентам с раком так называемое «лечение первой линии», включающее иммунотерапию — использование лекарственных средств, направленных на усиление иммунной системы организма.

В данном же эксперименте специалисты решили пойти дальше, добавив к лечению новый ингибитор, молекулу, которая может «заблокировать» активность определённых белков в раковых клетках.

Результаты оказались впечатляющими: те пациенты, которые получали новый комплекс лекарств, показали заметное улучшение выживаемости без прогрессирования заболевания, в сравнении с теми, кто получал только стандартную иммунотерапию.

Сообщается, что в целом риск развития рака или смерти снизился на 27%.