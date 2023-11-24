Учёные нашли способ остановить развитие грибковых инфекций

Московские учёные разработали метод борьбы с грибковыми заболеваниями, которые могут причинять вред человеку, животным и растениям. Вместе с бактериями, грибы могут стать устойчивыми к лекарствам, что создаёт необходимость в новых средствах. Исследователи предложили комбинацию препаратов, блокирующую способность грибов взаимодействовать друг с другом внутри популяции, что делает их более уязвимыми и облегчает борьбу с заболеваниями.

Эксперименты показали, что сочетание гидролитических ферментов с наночастицами серебра или цинк-содержащими металлоорганическими каркасами эффективно снижает устойчивость грибков. Металлы в этой комбинации создают активные формы кислорода, что ослабляет грибки, а ферменты напрямую воздействуют на их клетки, включая молекулы, ответственные за чувство кворума, которое играет ключевую роль в их способности вызывать заболевания.

Учёные подчеркнули, что их исследование вносит вклад в создание новых методов управления грибковыми популяциями. Они впервые акцентировали внимание на возможности разрушения молекул, отвечающих за взаимодействие грибков внутри популяции, открывая новые перспективы в разработке средств против грибковых инфекций.