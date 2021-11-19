Учёные нашли способ «отключать» депрессию и стресс

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Учёные нашли способ «отключать» депрессию и стрессС помощью блокирования одного из мозговых рецепторов
Учёные из Исследовательского института Скриппса в США обнаружили связь мозгового рецептора GPR158 и депрессивных, а также стрессовых состояний.
Эта связь была открыта исследователями под руководством руководителя отдела неврологии института Кириллом Мартемьяновым ещё в 2018 году. Но сейчас исследования продолжились.
Учёные изучили биологию рецептора и выяснили, что у пациентов во время стресса или при депрессии наблюдается высокая концентрация GPR158 в клетках мозга. Эксперименты, проведённые на мышах, подтвердили, что те животные, которые были подвержены стрессу, имели скопление рецептора GPR158 в мозге. Его блокирование приводило к успокоению.
В дальнейшем учёные надеются разработать на основе блокирования GPR158 терапевтические средства для лечения депрессии и избавления от стрессовых состояний.
Источник: Известия