Учёные нашли способ передавать звук в идеальном космическом вакууме

Учёные нашли способ передавать звук в идеальном космическом вакуумеИ это просто взрыв мозга какой-то
Учёные из Университета Йювяскюля в Финляндии совершили прорыв в области акустики, доказав, что звук может передаваться даже в идеальном космическом вакууме.
Данный процесс основан на явлении акустического туннелирования, известном с 1960-х годов, но до сих пор плохо понимаемом.
Для передачи звука через вакуум потребуются два пьезоэлектрических материала, способных преобразовывать движение в напряжение и наоборот.
Эти объекты должны быть разделены промежутком, меньшим, чем длина волны передаваемого звука. Таким образом, звук будет «туннелировать» через это пространство.
Звук создаётся вибрациями, которые заставляют атомы и молекулы вибрировать. В идеальном вакууме нет частиц для вибрации, и звук не должен распространяться. Однако учёные обнаружили, что пьезоэлектрические кристаллы могут преобразовать механическую энергию в электрическую и наоборот.
Таким образом, при определённых условиях, звуковая волна может преодолеть вакуум.