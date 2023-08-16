Учёные нашли способ передавать звук в идеальном космическом вакууме

Данный процесс основан на явлении акустического туннелирования, известном с 1960-х годов, но до сих пор плохо понимаемом.

Для передачи звука через вакуум потребуются два пьезоэлектрических материала, способных преобразовывать движение в напряжение и наоборот.

Эти объекты должны быть разделены промежутком, меньшим, чем длина волны передаваемого звука. Таким образом, звук будет «туннелировать» через это пространство.

Звук создаётся вибрациями, которые заставляют атомы и молекулы вибрировать. В идеальном вакууме нет частиц для вибрации, и звук не должен распространяться. Однако учёные обнаружили, что пьезоэлектрические кристаллы могут преобразовать механическую энергию в электрическую и наоборот.

Таким образом, при определённых условиях, звуковая волна может преодолеть вакуум.