Учёные нашли способ побороть привыкание организма к антибиотикам

Принцип работы этих веществ отличается от действия стандартных антибиотиков. Обычные антибактериальные средства воздействуют на мембраны клеток бактерий, которые в процессе мутации привыкают и становятся невосприимчивыми к действующим веществам. Как следствие, антибиотикотерапия может сойти на нет при лечении тяжёлых бактериальных инфекций.

Новые пептиды — наборы аминокислот — состоят из двух действующих частей: первая — проводник для действующих молекул, вторая — собственно молекулы, создающие внутри бактериальных клеток белковые отложения — слипшиеся друг с другом молекулы белков и пептидов, заполняющие клетки и подталкивающие их к гибели.

В основе этих антибактериальных пептидов лежат рибосомные белки, входящие в состав рибосом — сложных молекулярных комплексов, которые выполняют синтез белка. Их испытали на лекарственно-устойчивом штамме синегнойной палочки, с которой не справляется большинство антибиотиков. Пептиды показали такую же эффективность, как и антибиотик гентамицин, обладающий потенциальной антисинегнойной активностью.

При этом новые пептиды никак не реагируют на клетки животных. Учёные надеются, что в экспериментах на животных, а также в клинических испытаниях, эти вещества продемонстрируют необходимые эффективность и безопасность.