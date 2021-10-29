Учёные нашли способ побороть старение при помощи специальных антител

В организме ежесекундно отмирают миллиарды клеток. Для этого в геном от природы встроен механизм самоуничтожения клетки, который «срабатывает» в момент завершения её жизненного цикла. Но может произойти сбой и тогда клетка, которая должна была погибнуть, продолжает функционировать. При этом накопленные ошибки в ДНК и белках не дают ей правильно работать.

Из-за этого старая клетка начинает выделять множество веществ, опасных для организма: различные белковые соединения, воспалительные сигналы, ферменты, расщепляющие другие белки и прочее. Всё это в совокупности создаёт вялотекущее фоновое воспаление и может спровоцировать атеросклероз, вызвать воспаление мозга и принести множество других неприятных моментов.

Чтобы бороться с накоплением таких клеток, учёные из Лестерского университета и Открытого университета Каталонии создали специализированные антитела, способные доставлять к ним сенолитические препараты, в частности, антибиотик дуокармицин. Антитела нужны для того, чтобы соединяться с сенильными, устаревшими, клетками по характерным для них признакам, не затрагивая и не отравляя нецелевые и подавляя с помощью антибиотика молекулы, которые выделяют устаревшие клетки.

Антитела смогут связываться с нужными клетками и указывать на них иммунным клеткам, для которых сенильные являются мишенью. Таким образом будет происходить их полное уничтожение.

Учёные протестировали антитела с препаратом на выращенных культурах клеток и получили ожидаемый для них результат: антитела с антибиотиком действовали только на сенильные клетки.

По словам специалистов, теперь начнутся исследования на мышах. В настоящем организме антителам нужно будет «научиться» искать устаревшие клетки. Кроме того, необходимо проверить эффективность такого подхода и отсутствие побочных эффектов.