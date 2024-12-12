Учёные нашли способ получать ценный строительный материал из воды

Учёные Университета МИСИС разработали технологию, позволяющую перерабатывать отходы очистки воды в ценный строительный материал — ангидрит. Разработка в десятки раз снижает температуру процесса, требуя всего 40 °C, что помогает экономить энергию и снижать издержки. По словам авторов, новая методика превращает отходы извести, которые обычно выбрасываются, в прочный материал для строительства. Результаты исследования опубликованы в журнале Engineering Reports.

Ангидрит, получаемый с помощью этой технологии, ничем не уступает тому, что производится традиционными методами, но требует значительно меньше ресурсов. Директор НИЦ «Конструкционные керамические наноматериалы» Дмитрий Московских подчеркнул, что прочность материала позволяет использовать его для строительства домов, дорог и других объектов. Синтетический ангидрит с чистотой до 99,8% особенно перспективен для сложных объектов, таких как мосты или аэродромы, благодаря своей устойчивости к влаге и быстрому затвердеванию.

Авторы разработки отмечают, что переработка отходов извести решает сразу несколько проблем: сокращает объёмы промышленных отходов, уменьшает нагрузку на окружающую среду и делает технологию доступной даже для развивающихся стран. Кроме того, методика может быть внедрена в регионах, где нет природного гипса, что делает её универсальным решением. В дальнейшем команда планирует усовершенствовать процесс, снизить его себестоимость и адаптировать для различных типов отходов, что обеспечит глобальное применение технологии.