Учёные нашли способ производить кислород для дыхания людей на Марсе

Но, судя по всему, научное сообщество близко к победе над данным изъяном. Специалисты выяснили, что цианобактерии способны поглощать углекислый газ и преобразовывать его в кислород. Это может оказаться очень полезным свойством микроорганизмов в вопросе создания условий для жизни людей на Марсе.

Более того, проведённые учёными эксперименты продемонстрировали способность данного типа бактерий расти в марсианской среде.

Напомним, что чуть ранее стало известно о выделении гранта размером в 2 млн фунтов стерлингов для Rolls-Royce. Компания должна будет разработкой проекта автоматической космической станции для добычи кислорода в космосе.