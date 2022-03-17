Наука и технологии
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Учёные нашли способ производить кислород для дыхания людей на Марсе

Осталось лишь испытать его на деле
В последние несколько лет наука и частные корпорации вовсю изучают возможность отправки людей на Марс. Одной из главных проблем такого путешествия является отсутствие кислорода на Красной планете.
Учёные нашли способ производить кислород для дыхания людей на Марсе

Но, судя по всему, научное сообщество близко к победе над данным изъяном. Специалисты выяснили, что цианобактерии способны поглощать углекислый газ и преобразовывать его в кислород. Это может оказаться очень полезным свойством микроорганизмов в вопросе создания условий для жизни людей на Марсе.

Более того, проведённые учёными эксперименты продемонстрировали способность данного типа бактерий расти в марсианской среде.

Напомним, что чуть ранее стало известно о выделении гранта размером в 2 млн фунтов стерлингов для Rolls-Royce. Компания должна будет разработкой проекта автоматической космической станции для добычи кислорода в космосе.

Источник: The Sun
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