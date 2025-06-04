Учёные нашли способ сделать рентгеновское излучение видимым

Учёные из Московского государственного университета разработали уникальный материал, который преобразует рентгеновское излучение в видимый свет. Это открытие обещает повысить чёткость рентгеновских снимков, что особенно важно для медицины и научной визуализации. В основе нового материала лежит координационный полимер, способный испускать яркий свет при контакте с рентгеновскими лучами, рассказали в пресс-службе вуза.

Разработка отличается высокой эффективностью люминесценции, достигающей 98,5%. Материал устойчив к влаге, температурам до 300 градусов и выдерживает высокие дозы рентгеновского излучения, при этом сохраняя стабильность. В университете подчеркнули, что разработка станет основой для гибких и прочных экранов, которые найдут применение в медицине, научных исследованиях и промышленной диагностике.

Созданные на базе нового материала экраны превзошли аналоги по яркости и качеству изображения. Они показали себя как лёгкие, но прочные устройства, способные фиксировать мельчайшие детали объектов. Руководитель проекта Алексей Тарасов отметил, что одной из ключевых задач было сделать материал не только эффективным, но и подходящим для массового производства и интеграции в гибкие устройства.