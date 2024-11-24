Учёные нашли способ снизить пожароопасность торфяников

Учёные обнаружили, что плотные торфяные почвы гораздо менее подвержены самовозгоранию, чем рыхлые. Это объясняется тем, что почвы с низкой плотностью содержат больше кислорода, необходимого для горения. В связи с этим, исследователи предложили способ снижения пожароопасности торфяников, распространённых в Сибири и некоторых областях России, искусственно увеличив их плотность через обработку почвы.

Проблема самовозгорания торфяников возникает в жаркие летние месяцы, когда высокие температуры и сухость способствуют возгоранию. Торфяные пожары наносят ущерб не только экологии, но и здоровью людей, так как при горении в атмосферу выделяются токсичные вещества, такие как сернистый газ. В рамках исследования учёные из Московской сельскохозяйственной академии имени К. А. Тимирязева проанализировали торфяные почвы из Тверской и Рязанской областей, чтобы выявить факторы, способствующие возникновению пожаров.

В ходе эксперимента учёные поставили разные образцы торфа в сушильный шкаф, имитирующий летние условия. Как рассказал участник проекта, Алексей Евграфов, тление в рыхлой почве начиналось в 2,5 раза быстрее, чем в плотной, из-за большего содержания кислорода в менее плотных слоях. Учёные предложили способ снижения пожароопасности: для этого необходимо повысить плотность почвы с помощью сельскохозяйственной обработки, включая вспашку верхнего слоя и его перемешивание с более плотными нижними слоями.

Кроме того, в случае торфяников, находящихся в лесах, нужно будет провести дополнительные работы, такие как расчистка леса и выравнивание рельефа. В будущем исследователи планируют разработать систему раннего предупреждения торфяных пожаров, используя математические модели самовозгорания, что позволит прогнозировать и предотвращать возгорания на сельскохозяйственных землях.