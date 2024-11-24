Наука и технологии
Опубликовано 24 ноября 2024, 22:20
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Учёные нашли способ снизить пожароопасность торфяников

Для этого учёные продолжили искусственно уплотнять почву
Ученые из Московской сельскохозяйственной академии имени К.А. Тимирязева придумали, как снизить пожароопасность торфяников
Учёные нашли способ снизить пожароопасность торфяников
© Walter Frehner

Учёные обнаружили, что плотные торфяные почвы гораздо менее подвержены самовозгоранию, чем рыхлые. Это объясняется тем, что почвы с низкой плотностью содержат больше кислорода, необходимого для горения. В связи с этим, исследователи предложили способ снижения пожароопасности торфяников, распространённых в Сибири и некоторых областях России, искусственно увеличив их плотность через обработку почвы.

Проблема самовозгорания торфяников возникает в жаркие летние месяцы, когда высокие температуры и сухость способствуют возгоранию. Торфяные пожары наносят ущерб не только экологии, но и здоровью людей, так как при горении в атмосферу выделяются токсичные вещества, такие как сернистый газ. В рамках исследования учёные из Московской сельскохозяйственной академии имени К. А. Тимирязева проанализировали торфяные почвы из Тверской и Рязанской областей, чтобы выявить факторы, способствующие возникновению пожаров.

В ходе эксперимента учёные поставили разные образцы торфа в сушильный шкаф, имитирующий летние условия. Как рассказал участник проекта, Алексей Евграфов, тление в рыхлой почве начиналось в 2,5 раза быстрее, чем в плотной, из-за большего содержания кислорода в менее плотных слоях. Учёные предложили способ снижения пожароопасности: для этого необходимо повысить плотность почвы с помощью сельскохозяйственной обработки, включая вспашку верхнего слоя и его перемешивание с более плотными нижними слоями.

Кроме того, в случае торфяников, находящихся в лесах, нужно будет провести дополнительные работы, такие как расчистка леса и выравнивание рельефа. В будущем исследователи планируют разработать систему раннего предупреждения торфяных пожаров, используя математические модели самовозгорания, что позволит прогнозировать и предотвращать возгорания на сельскохозяйственных землях.