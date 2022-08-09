Учёные нашли способ спасти коралловые рифы

Когда кораллы начинают деградировать, то белеют и разрушаются, на рифах образовываются огромные «проплешины». Чтобы остановить это процесс, практиковалось разбрасывание личинок коралловых полипов над повреждёнными участками рифа. Но ожидаемого эффекта эта практика не принесла — личинки быстро погибали.

В ходе исследований учёные выяснили, что личинок нужно кормить, так как им не хватает энергии, чтобы из свободноплавающей превратиться в прикреплённую форму. Исследователи обнаружили это, проводя эксперименты с использованием личинок коралловых полипов двух видов рода Acropora.

Часть личинок не кормили, а часть питалась кашицей из артемии — рода ракообразных из класса жаброногих. Гипотеза подтвердилась: те личинки, которые регулярно получали корм, успешно трансформировались в молодые кораллы и выживали до момента, пока не начинали питаться самостоятельно.

Вероятно, теперь личинки будут подкармливаться перед расселением. Открытие позволит быстрее «залатать» повреждённые рифы по всему миру.