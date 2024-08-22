Учёные нашли способ устранить «катастрофическое забывание» у нейросетей

Для решения этой проблемы команда предложила метод повторной инициализации весов между сеансами обучения, что сохраняет пластичность системы и позволяет ей продолжать обучение.

Новое открытие позволит улучшить работу нейросетей, таких как крупные языковые модели (LLM), обеспечивая их дальнейшее развитие и точность. Сохранение способности к обучению делает ИИ более гибкими и адаптируемым, открывая путь к их более широкому использованию в различных областях.