Учёные нашли способ вычислять недовольство людей по манере ходьбы

В ходе исследования оказалось, что окружающая среда в городе влияет на то, будет ли человек доволен или раздражён, расслаблен или напряжён. Оказалось, что от эмоционального состояния зависит и модель шага. Как отмечено в отчёте исследования, когда человек доволен, его шаг регулярный и однообразный; когда напряжен, шаг становится медленным и изменчивым. Ведущий автор исследования Дарья Бертан из Школы психологических наук Бристольского университета заметила: «Изменение в походке человека в условиях определённой окружающей среды позволяет нам понять, насколько комфортно он себя чувствует в каждый момент времени».

По мнению учёных, это означает, что хорошо спланированная городская среда может быть столь же благоприятной для концентрации и внимания, как и природное окружение.