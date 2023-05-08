Учёные нашли способ замедлить старение мозга

Они выявили белок, который регулирует клетки мозга — нейроны. Важным аспектом работы нейронов является миелиновая оболочка — изолирующая мембрана вокруг нервов. Она обеспечивает быструю и эффективную передачу электрических импульсов в нервной системе.

С возрастом миелиновые оболочки деградируют, что приводит к снижению когнитивных функций у пожилых людей.

Исследователи обратили внимание на белок Mfsd2a, который транспортирует в мозг липид, содержащий омега-3 жирные кислоты. Эти кислоты играют важную роль в процессе образования миелиновой оболочки.

Генетические мутации в гене Mfsd2a могут привести к сокращению образования миелиновой оболочки и вызвать неврологические расстройства.

В ходе доклинических испытаний учёные обнаружили, что удаление белка Mfsd2a из клеток-предшественников приводит к недостаточной миелинизации. Отсутствие Mfsd2a вызывает уменьшение жирных кислот, включая омега-3, что в свою очередь нарушает превращение клеток-предшественников в клетки, производящие миелин.

В дальнейшем планируется провести дополнительные исследования для определения, может ли введение омега-3 помочь в восстановлении поврежденных аксонов мозга, что, возможно, улучшит когнитивные функции у пожилых людей.