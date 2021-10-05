Учёные нашли способ заставить людей доверять роботам

Как отмечает источник со ссылкой на препринт исследования, все участники дважды заполнили одну и ту же анкету — до общения с роботом и после него. Учёным необходимо было понять, насколько в реальности может вырасти уровень доверия к машине со стороны человека. Причём не просто к роботу, а способному на человеческую речь.

В ходе исследования выяснилось, что люди стали больше доверять роботу после того, как услышали его речь. При этом говорил он сам с собой. То есть участники наблюдали за роботом, размышляющим вслух на какие-либо темы. По словам авторов исследования, это создавало некую общность между людьми и машиной. Об этом свидетельствуют результаты заполненных анкет.

Как отмечается, в дальнейшем планируется провести новую серию исследований с большим количеством участников. Кроме уточнения полученных результатов, специалисты планируют изучить вопрос о психологии отношений между людьми и машинами, а также начать изучение доверия как феномена в эпоху технологий.