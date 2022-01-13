Учёные нашли сразу 74 новых участков генома, влияющих на ожирение

Специалисты проанализировали содержание в плазме их крови 722 метаболитов, которые представляют из себя продукты обмена веществ. Это дало им возможность провести детальную оценку состояния здоровья каждого.

Также исследователи рассмотрели свыше 10 млн генетических маркеров — отдельных небольших участков генома. По итогу статистически значимые ассоциации с ожирением обнаружены сразу для множества генетических маркеров.

И именно на этом этапе учёные сделали своё открытие — для 74 участков генома связь с метаболизмом выявлена впервые. Более того, свежий анализ подтвердил тот факт, что концентрация большинства метаболитов и вправду сильно зависима от генетических факторов.

В будущем открытие учёных может лечь в основу ещё лучшего понимания механизмов ожирения. А это значит, что и успешной борьбы с недугом.