Учёные нашли суперземлю, год на которой длится меньше суток

Учёные нашли суперземлю, год на которой длится меньше сутокЗато Новый год можно отмечать каждый день
И вот, как стало известно, астрономы открыли сразу две совершенно новые планеты данного подвида. Их отличительной особенностью являются размеры и орбитальный период. Об этом пишет The Astronomical Journal.
Обе экзопланеты были отнесены к классу суперземель. Что интересно, одна из них даже умудрилась оказаться одной из крупнейших и самых массивных среди себе подобных. И именно на ней год длится менее одних земных суток.
Назвать открытые планеты решили TOI-1634b и TOI-1685b. Их массы составили 10,14 и 3,43 масс Земли соответственно.
Стоит отметить, что обе планеты сразу же попали в список наиболее подходящих целей для будущих спектроскопических исследований их возможных атмосфер. Для этого, в том числе, будет использован телескоп «Джеймс Уэбб».