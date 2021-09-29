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Учёные нашли суперземлю, год на которой длится меньше суток

Зато Новый год можно отмечать каждый день
Последние несколько лет учёные по всему миру активно изучают экзопланеты. Именно этот тип небесных тел, в теории, может стать новым «домом» для человечества.
Учёные нашли суперземлю, год на которой длится меньше суток

И вот, как стало известно, астрономы открыли сразу две совершенно новые планеты данного подвида. Их отличительной особенностью являются размеры и орбитальный период. Об этом пишет The Astronomical Journal.

Обе экзопланеты были отнесены к классу суперземель. Что интересно, одна из них даже умудрилась оказаться одной из крупнейших и самых массивных среди себе подобных. И именно на ней год длится менее одних земных суток.

Учёные нашли суперземлю, год на которой длится меньше суток

Назвать открытые планеты решили TOI-1634b и TOI-1685b. Их массы составили 10,14 и 3,43 масс Земли соответственно.

Стоит отметить, что обе планеты сразу же попали в список наиболее подходящих целей для будущих спектроскопических исследований их возможных атмосфер. Для этого, в том числе, будет использован телескоп «Джеймс Уэбб».