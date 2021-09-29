Учёные нашли суперземлю, год на которой длится меньше суток

И вот, как стало известно, астрономы открыли сразу две совершенно новые планеты данного подвида. Их отличительной особенностью являются размеры и орбитальный период. Об этом пишет The Astronomical Journal.

Обе экзопланеты были отнесены к классу суперземель. Что интересно, одна из них даже умудрилась оказаться одной из крупнейших и самых массивных среди себе подобных. И именно на ней год длится менее одних земных суток.