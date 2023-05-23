Учёные нашли связь между неблагополучным детством собак и их поведением

В исследовании приняли участие 45 собак, принадлежащих 39 женщинам и 6 мужчинам. Особенно интересно было наблюдать за поведением тех 23 собак, которые были спасены из плохих условий содержания в зоомагазинах или крупных питомниках и впоследствии оказались в любящих семьях через приюты и волонтерские организации.

Контрольной группой были выбраны 22 собаки, которые не сталкивались с травмирующими условиями содержания в прошлом. Они также были взяты из питомников и приютов, и были стерилизованы.

Исследователи создали «стрессовую» ситуацию для собак, в результате которой стало ясно, что собаки, прошедшие через неблагополучные условия, чаще смотрели на своего хозяина и боялись «угрожающего незнакомца».

Кроме того, эти собаки демонстрировали более высокую реакцию кортизола — «гормона стресса». По словам их владельцев, эти питомцы более тосковали в одиночестве и испытывали проблемы с обучаемостью.

С другой стороны, животные из контрольной группы оказались более дружелюбными к экспериментатору. Они сосредотачивались на «незнакомце», но меньше полагались на своего хозяина.