Учёные нашли связь между ожирением мышц снижением умственных способностей

В исследовании, опубликованном в журнале American Geriatrics Society, было установлено, что 5-летнее увеличение жира, накопленного в мышце бедра, является фактором риска снижения когнитивных способностей.

Данный риск не зависит от общего веса, других жировых отложений и характеристик мышц (таких как сила или масса мышц), а также не связан с традиционными факторами риска деменции.

Исследователи оценили жировую ткань в мышцах 1634 взрослых в возрасте от 69 до 79 лет в течение одного и шести лет, а также оценили их когнитивные функции через 1, 3, 5, 8 и 10 лет.

Увеличение жировой ткани в мышцах с 1 по 6-й год было связано с более быстрым и значительным когнитивным ухудшением со временем. Результаты были схожи для мужчин и женщин разных рас.