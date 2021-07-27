Учёные нашли связь между просмотром телевизора и старческим слабоумием

В рамках научной работы ученые анализировали полученные еще в середине 1980-х годов данные исследований с участием добровольцев в возрасте от 45 до 64 лет. Участников опрашивали с целью установления времени просмотра телевизора и давали им пройти особые когнитивные тесты, а также провели МРТ головного мозга. Эти манипуляции с людьми повторили и период с 2011 по 2013 год.

В результате выяснилось, что те участники, которые смотрели умеренное или большое количество телепередач в возрасте 40, 50 и 60 лет сталкивались с более сильным снижением умственных способностей. Кроме того, у них уменьшался объем серого вещества в мозгу в возрасте 70 и 80 лет по сравнению с теми участниками, которые не уделяли столько времени ТВ в среднем возрасте.

“Наши результаты показывают, что длительный просмотр телевизора, который можно отнести к одному из видов малоподвижного поведения, связан с ухудшением когнитивных функций и маркеров здоровья мозга”, — поделился выводами профессор Прия Палта, один из авторов исследования.