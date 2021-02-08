Учёные нашли теоретически безопасный для человека способ попасть в недра чёрной дыры

Правда, стоит отметить, что данная модель работает в случае с нейтральной неподвижной сверхмассивной чёрной дырой, масса которой превосходит массу Солнца в миллиарды раз, пишет SkyTechDaily. По расчётам специалистов, при проходе человека через горизонт событий чёрной дыры солнечной массы разница гравитаций в различных частях тела будет слишком большой — около 1 000 000 000 000 (1 трлн) раз. Именно поэтому необходимо проникать внутрь сверхмассивной чёрной дыры.

Также важно найти изолированную чёрную дыру. Это необходимо для того, чтобы она не питалась материей из окружающего пространства и, как итоге, не была нагрета до невозможных для жизни человека температур.