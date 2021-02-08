Наука и технологии
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Учёные нашли теоретически безопасный для человека способ попасть в недра чёрной дыры
Теперь осталось дождаться проведения хотя бы одной такой экспедиции
В сети появилась информация о крайне интересном исследовании, проведённом учёными из Гриннелл-колледжа в США. Они разработали теоретическую модель, согласно которой можно попасть в недра чёрной дыры (за горизонт событий) без опаски для человеческого здоровья.
Правда, стоит отметить, что данная модель работает в случае с нейтральной неподвижной сверхмассивной чёрной дырой, масса которой превосходит массу Солнца в миллиарды раз, пишет SkyTechDaily. По расчётам специалистов, при проходе человека через горизонт событий чёрной дыры солнечной массы разница гравитаций в различных частях тела будет слишком большой — около 1 000 000 000 000 (1 трлн) раз. Именно поэтому необходимо проникать внутрь сверхмассивной чёрной дыры.
Также важно найти изолированную чёрную дыру. Это необходимо для того, чтобы она не питалась материей из окружающего пространства и, как итоге, не была нагрета до невозможных для жизни человека температур.