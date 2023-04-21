Учёные нашли у червей «голод от марихуаны»Внезапно
Исследователи из Университета Орегона обнаружили, что каннабиноиды, обнаруженные в марихуане, вызывают чувство голода у круглых червей Caenorhabditis elegans. Особенно по отношению к их любимой пище.
Каннабиноиды – это группа химических соединений, найденных в каннабисе. У человека и других животных эти соединения, называемые эндоканнабиноидами, регулируют множество биологических процессов, включая память, восприятие боли и голод.
В рамках научной работы специалисты изучали круглых червей. Они обнаружили, что черви употребляют больше пищи при воздействии эндоканнабиноида анандамида и предпочитают определённые виды пищи.
Другие эксперименты показали, что это поведение связано с каннабиноидными рецепторами червей.
Сообщается, что полученные результаты помогут лучше понять эволюцию и развитие новых лекарств. В том числе тех, которые могут потенциально лечить метаболические расстройства, взаимодействуя с эндоканнабиноидной системой.