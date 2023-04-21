Учёные нашли у червей «голод от марихуаны»

Каннабиноиды – это группа химических соединений, найденных в каннабисе. У человека и других животных эти соединения, называемые эндоканнабиноидами, регулируют множество биологических процессов, включая память, восприятие боли и голод.

В рамках научной работы специалисты изучали круглых червей. Они обнаружили, что черви употребляют больше пищи при воздействии эндоканнабиноида анандамида и предпочитают определённые виды пищи.

Другие эксперименты показали, что это поведение связано с каннабиноидными рецепторами червей.

Сообщается, что полученные результаты помогут лучше понять эволюцию и развитие новых лекарств. В том числе тех, которые могут потенциально лечить метаболические расстройства, взаимодействуя с эндоканнабиноидной системой.