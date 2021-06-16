Учёные нашли у растений новый орган

Тем более удивительно, что только сейчас учёные обнаружили у них орган, существование которого ранее науке не было известно. Но что интересно, развивается он лишь у части растений, сообщает Development. Для того, чтобы это произошло, необходимо соблюдение ряда определённых условий.

Назвать новый орган решили «кантилем» (cantil). Образовано оно от английского слова cantilever, означающего консольную балку, горизонтально выступающую из строения и закрепленную одним концом.

Добиться появления нового органа удалось вне лаборатории — под искусственным освещением резуховидки растут в особом режиме, условия для образования этого кантиля практически не появляются.