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Учёные нашли у животных способность испытывать чувства

И это очень важное открытие
В сети появились результаты свежего исследования учёных из Лейденского и Утрехтского университетов. Их научная работа продемонстрировала, что у многих животных есть способность испытывать эмоции.
Учёные нашли у животных способность испытывать чувства

Отметим, что ранее научное сообщество уже поднимало данный вопрос. Но лишь сейчас специалисты выяснили, что огромное число различных животных способны проявлять совокупность всех составляющих, говорящих о наличии испытываемых эмоций.

При этом, что интересно, учёные рассматривают эти чувства как субъективную интерпретацию переживаемых эмоций. Так, если речь идёт о негативных эмоциях, то из-за них животные чувствуют себя несчастными.

Данная работа важна ещё и тем, что теперь, с этической точки зрения, животных стоит рассматривать как существ, которые испытывают чувства.

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