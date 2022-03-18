Учёные нашли у животных способность испытывать чувства

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Учёные нашли у животных способность испытывать чувстваИ это очень важное открытие
В сети появились результаты свежего исследования учёных из Лейденского и Утрехтского университетов. Их научная работа продемонстрировала, что у многих животных есть способность испытывать эмоции.
Отметим, что ранее научное сообщество уже поднимало данный вопрос. Но лишь сейчас специалисты выяснили, что огромное число различных животных способны проявлять совокупность всех составляющих, говорящих о наличии испытываемых эмоций.
При этом, что интересно, учёные рассматривают эти чувства как субъективную интерпретацию переживаемых эмоций. Так, если речь идёт о негативных эмоциях, то из-за них животные чувствуют себя несчастными.
Данная работа важна ещё и тем, что теперь, с этической точки зрения, животных стоит рассматривать как существ, которые испытывают чувства.