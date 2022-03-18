Учёные нашли у животных способность испытывать чувства

Отметим, что ранее научное сообщество уже поднимало данный вопрос. Но лишь сейчас специалисты выяснили, что огромное число различных животных способны проявлять совокупность всех составляющих, говорящих о наличии испытываемых эмоций.

При этом, что интересно, учёные рассматривают эти чувства как субъективную интерпретацию переживаемых эмоций. Так, если речь идёт о негативных эмоциях, то из-за них животные чувствуют себя несчастными.

Данная работа важна ещё и тем, что теперь, с этической точки зрения, животных стоит рассматривать как существ, которые испытывают чувства.