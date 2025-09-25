Учёные нашли в Антарктиде 85 ранее неизвестных подлёдных озёр

Эти водоёмы могут интенсифицировать движение ледников и способствовать их деградации. Поступление талой воды в океан оказывает влияние на глобальную циркуляцию морских течений и экосистемы.

Специалисты из Лидсского, Эдинбургского и Ливерпульского университетов в Великобритании использовали метод измерения высоты ледников относительно уровня моря. Учёные провели анализ данных спутника CryoSat-2 за период с 2010 по 2020 годы, с акцентом на прибрежные зоны Антарктиды. В результате были обнаружены 85 новых активных подлёдных озёр. Из них 73 расположены в Восточной Антарктиде, а 12 — в Западной. Шесть озёр находятся в непосредственной близости от линии контакта с земной поверхностью.

Большинство обнаруженных подледниковых водоёмов ассоциируются с быстро движущимися ледниками, скорость которых превышает 50 метров в год. Данный метод предоставляет общую информацию о параметрах озёр, однако, как сообщают учёные, следует учитывать, что многие из озёр имеют вытянутую форму и могут не совпадать с траекторией движения ледников из-за наличия подледниковых трещин.