Учёные нашли в ДНК человека ген, защищающий от птичьего гриппа

Ген расположен в лёгких и верхних дыхательных путях, где концентрируются вирусы H5N1. Но тогда перед исследователями встал вопрос, почему случались пандемии различных штаммов гриппа. И когда учёные изучили историю распространения и пандемий различных штаммов и типов вируса, оказалось, что у птичьего и свиного гриппа могут быть мутации, делающие вирус невосприимчивым к гену BTN3A3.

Как сообщили учёные, новые данные помогут тестировать наличие вирусов, устойчивых к BTN3A3, у диких и домашних птиц и у других животных, которые подвержены вирусам гриппа.

Это поможет предотвратить в будущем пандемии вируса.