Учёные нашли в мантии земли остатки прародителя — протопланеты

Вещество было обнаружено в древних горных породах Гренландии, Канады и Южной Африки. В ходе анализа базальтовых (мафических) пород образцы были отобраны из кристаллических комплексов Исуа в Гренландии, зеленокаменного пояса Нуввуагиттук в Канаде и кратона Каапвааль в Южной Африке. Также были взяты пробы современных базальтов с острова Реюньон и Гавайских островов.

В результате учёные обнаружили недостаток изотопа калия ⁴⁰K. Дефицит этого изотопа указывает на «глубинный резервуар» залежей материала в мантии Земли, из которого состояла протопланета. Сравнив полученные данные с моделями смешивания, исследователи пришли к выводу, что около 25% калия в мантии имеет внеземное происхождение. Эти результаты подтверждают наличие несмешанных участков первичной мантии, которые продолжают оказывать влияние на современные вулканические процессы.