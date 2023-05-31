Учёные нашли в Млечном пути сотни миллионов пригодных для жизни планет

Это было обнаружено в исследовании, основанном на данных телескопов «Гайя» и «Кеплер». Приблизительно 30% изученных экзопланет оказались «совместимыми» с жизнью.

Учёные использовали данные орбит экзопланет, полученные с помощью телескопов, чтобы прийти к данному выводу.

Красные карлики, являющиеся самыми распространёнными звёздами в Млечном пути, предоставляют среду для возникновения потенциально обитаемых миров, так как их планеты могут иметь круговые орбиты, что способствует развитию жизни.

Данное открытие поможет учёным определить перспективные планеты для будущего поиска жизни. И нет, это не научная фантастика — современные астрономы способны творить подобные чудеса.