Учёные нашли в снегах Тибета 1000 опасных микробов

В итоге были найдены 968 видов бактерий, 98% которых в настоящее время науке не известны. Учёные обеспокоены находкой, так как из-за таяния ледников высвободится порядка 1000 видов новых бактерий, многие из которых могут быть патогенами.

В силу того, что существующие сейчас организмы не имеют иммунитета к древним микробам, высвобождение последних может привести к эпидемиям и пандемиям. Также опасность этих бактерий для людей и животных заключается в их попадании в реки и ручьи. Опасения появились потому, что растаявшие ледники в будущем могут стать частью рек, питающих густонаселённые районы в Индии и Китае.