Учёные нашли в янтаре муравья, которому 35 млн лет

При этом вид муравья известен: это древнейший вид муравьёв-легионеров Dorylinae, которые когда-то населяли Европу. Этому способствовал более жаркий и влажный, чем сейчас, климат. Когда началось похолодание, этот европейский вид муравьёв вымер. Современные родичи Dissimulodorylus perseus населяют Африку и Азию.

Анализ показал, что этому муравью 35 млн лет. Вероятнее всего, это был подземный рабочий, насекомое отошло от муравейника за добычей и стало жертвой упавшей на него древесной смолы, со временем окаменевшей и ставшей янтарём.