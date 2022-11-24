Учёные нашли в янтаре муравья, которому 35 млн лет

Учёные нашли в янтаре муравья, которому 35 млн летИ вывели новый вид
Учёные из Технологического института Нью-Джерси и Университета штата Колорадо в США изучили кусок балтийского янтаря, хранившегося в коллекции музея Гарвардского университета. В смоле был обнаружен безглазый муравей, которого за его особенность назвали Dissimulodorylus perseus — в честь мифического героя Персея, который, согласно легенде, вслепую победил Медузу Горгону. По сути, был открыт новый вид.
При этом вид муравья известен: это древнейший вид муравьёв-легионеров Dorylinae, которые когда-то населяли Европу. Этому способствовал более жаркий и влажный, чем сейчас, климат. Когда началось похолодание, этот европейский вид муравьёв вымер. Современные родичи Dissimulodorylus perseus населяют Африку и Азию.
Анализ показал, что этому муравью 35 млн лет. Вероятнее всего, это был подземный рабочий, насекомое отошло от муравейника за добычей и стало жертвой упавшей на него древесной смолы, со временем окаменевшей и ставшей янтарём.